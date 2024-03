Terremoto a San Terenzo | borgata senza direttivo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024)nellamarinara di San. Sei consiglieri delhanno presentato le proprie dimissioni, facendo di fatto decadere l’intero organo che guida la. Una decisioneprecedenti nel lericino, le cui motivazioni andrebbero ricercate nello scarso feeling tra la neo presidente della– l’ex giudice del Palio Tiziana Scandale, da pochi mesi alla guida del sodalizio sportivo – e una fetta importante della dirigenza biancoverde. Nelle prossime settimana, l’assemblea dei soci dovrebbe tornare a riunirsi, per votare un nuovoed eleggere il nuovo presidente della. Di certo, non è stato un inizio di anno positivo per il San, che fino a oggi in questa stagione ...