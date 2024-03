Terra Amara replica in streaming puntata del 31 marzo 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 31 marzo 2024) Torna l’appuntamento nel daytime festivo oggi, domenica 31con la soap turca. Ecco iper rivedere gli episodi 626 e 627 trasmessi da Canale 5 in. Betul decide di interrompere sia la relazione sentimentale che quella lavorativa con Colak, per spronarlo a chiederla in sposa. Il piano funziona, e Colak si presenta a casa di Sermin. A villa Yaman fervono i preparativi per il compleanno di Kerem Alì e Leyla. Nel frattempo, Sermin cerca di distogliere Betul dall’idea di avvelenare Colak la prima notte di nozze.