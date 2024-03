Terni | l’omelia del vescovo Antonio Soddu | “La Pasqua sia fondamento di vita nuova”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024), 31 marzo 2024 - Celebrata la vegliale nella cattedrale dicon la liturgia, presieduta dalFrancesco, iniziata sul sagrato della chiesa con la benedizione del fuoco nuovo e con l'accensione del cerole. “È un momento carico di emozione quello che viviamo - ha detto il presule - radunati nel cuore della notte per rivivere e incontrare il Signore risorto, questa realtà fondamentale della nostra fede è per l'umanità intera e quindi per ciascuno di noi il dono essenziale in forza del quale, liberati dal peccato, abbiamo l'opportunità di vivere in Cristo Gesù come figli di Dio. La risurrezione di Gesù èdi una, quella battesimale: la nostra ...