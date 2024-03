Ternana nella tana della Sampdoria | Vogliamo punti Anche per Sgarbi

(Di domenica 31 marzo 2024) Fere in condizione, Samp rilanciata al massimo, grande cornice di pubblico e storico gemellaggio tra tifoserie. Ovvero, partita di grande fascino. Ma c’è un velo di tristezza per l’infortunio di(rottura del tendine d’Achille nell’allenamento di venerdì). "Era venerdì santo – spiega Roberto Breda – e da religioso ho fatto una riflessione. Sei abituato a pensare a quello che è capitato a Gesù, non a quello che capita a te. Poi ti capita quello che non t’aspetti e vanno fatte varie letture. Quandoha detto che qualcuno gli aveva dato un colpo da dietro ho capito subito di cosa si trattasse, perchè era da solo. La rottura del tendine d’Achille può avvenire in qualsiasi momento e pensate che lui aveva fastidio all’altro tendine. Ho avuto un’esperienza simile con mio papà, che giocando a tennis disse che gli avevano tirato una pallina da ...

