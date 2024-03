Tennis | tutti gli italiani nei tornei della settimana 1-7 aprile sulla terra rossa Berrettini e Musetti osservati speciali

(Di domenica 31 marzo 2024) Dopo il cemento outdoor del Sunshine Double, sarà la volta. Settimane in cui il mattone tritato sarà l’elemento con cuiti ete dovranno fondersi per trovare la massimizzazionepropria prestazione. Dal 1° al 7tanti iin cui lasarà di sfide decisamente interessanti. Risponderanno all’appello diversi rappresentanti del Bel Paese. Nel circuito ATP la città marocchina di Marrakech vedrà al via Matteo, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli presenti nel tabellone principale, mentre iscritti alle qualificazioni Fabio Fognini, Matteo Gigante e Stefano Napolitano. Grande curiosità su quanto saprà fare, reduce dalla Finale nel Challenger ...

I giochi con i bambini, l'aiuto per gli spettatori che si sentono male, il tennis in sedia a rotelle, l'ombrello tenuto per la raccattapalle. Jannik Sinner ci piace fuori ancora più che in campo (vanityfair)

Tennis Challenger Napoli, Luca Nardi è inarrestabile: rimonta Passaro, va in finale e sale nella top 90 mondiale - Nato a Pesaro nel 2003, Nardi è l'ennesimo enfant prodige del Tennis italiano: la famiglia, le passioni, i miti sportivi e la lunga gavetta prima di approdare nella top 100. Peraltro i precedenti ...sport.virgilio

Tennis: Sinner flies through to Miami final - Italy's Jannik Sinner flew through to the final of the Miami Masters 1000 tournament on Friday, beating Russia's Daniil Medvedev 6-1, 6-2. The recent Australian Open champion and current world number ...ansa

Per Nardi doppia vittoria in Villa, sold out per le semifinali di oggi - È Luca Nardi l’uomo copertina della Napoli Tennis Cup 2024. tutti pazzi per l’azzurro nativo di Pesaro ma di padre napoletano (notaio ed ex pallanuotista), che in uno spettacolare venerdì in Villa ha ...napoli.repubblica