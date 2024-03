Tennis | Sinner trionfa a Miami | è n 2

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 31 marzo 2024) 22.37 Secondo Masters 1000 in carriera, posizione n.2 nella classifica Atp acquisita. Jannikcontinua a salire e non intende fermarsi. Ail 22enne di San Candido liquida Grigor Dimitrov (n.11 del seeding in Florida, in finale dopo aver battuto ai quarti il n.1 Alcaraz) 6-3 6-1 nell'epilogo del torneo. Sul Grandstand la partita è quasi senza storia. Il bulgaro regge inizialmente sul servizio, poi è costretto a colpi da antologia per guadagnare ogni singolo punto.piazza due break nel 1° set e due nel 2°, game over in 1h14'