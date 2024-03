Tennis | Jannik Sinner ora le finali se le gode

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 31 marzo 2024) Sarà una partita da non perdere quella che andrà in scena stasera trae Grigor Dimitrov perché non solo si assegna il trofeo, per l’altoatesino può valere anche il secondo posto nel ranking mondiale. Il fatto che sia però ormai la sua ennesima finale gli consente veramente di poterselere adesso. Che non vuol dire sottovalutare l’avversario, vuol dire rimanere lucidi ed essere pienamente consapevoli dei momenti che si affrontano.: “Ora vivo ledicendomi, ‘enjoy the moment’, goditi il momento” (Credit foto – pagina Facebook delta italiano)Così ilta ha parlato dopo la semifinale vinta contro Medvedev come riportato da Super: “E’ stata un’ottima partita sia tatticamente sia ...