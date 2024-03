Tennis | Danielle Collins batte Rybakina e si aggiudica il Miami Open

(Di domenica 31 marzo 2024) Se la finale del torneo maschile si disputerà questa sera, la finale del torneo femminile invece è stata disputata ieri nel tardo pomeriggio.affrontava da underdog Elena, in una partita il cui esito sembrava essere già stato scritto. Il bello dello sport però è che le cose decise a priori non esistono e così la statunitense ha realizzato un’autentica impresando la kazaka in due set 7-5, 6-3, in quello che è stato probabilmente il match più importante della sua carriera. I tanti problemi di salute hanno minato la sua vitatica e alla fine dell’anno ha già annunciato che si ritirerà. E’ bello però che quella stessa vita che l’ha tanto tormentata, le abbia regalato almeno una serata magica che non dimenticherà mai....

