Tennis | Abodi si complimenta con Sinner | “Bellissimo vederti giocare | un esempio italiano”

Roma, 30 gen. – (Adnkronos) – ?Cosa ho detto a Sinner? Gli ho fatto i complimenti per una vittoria che va ben oltre il significato sportivo . Per come si è mostrato credo che sia destinato a ... (calcioweb.eu)

Calcio: Abodi, mi auguro Acerbi sia in pace con la sua coscienza - "Per come siamo usciti da questa vicenda mi auguro che chi abbia giudicato abbia avuto tutta le informazioni per giudicare e che Acerbi sia in pace con la sua coscienza". (ANSA) ...ansa

Seconda tappa Sky Up The Edit, Abodi: «Vogliamo aiutare i ragazzi a trovare equilibro tra la socializzazione digitale e personale» - L’incontro si è svolto questa mattina presso il Liceo "Elsa Morante" di Napoli, quartiere Scampia, dove il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha partecipato, davanti a una numerosa e ...ilmessaggero