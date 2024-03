Temptation Island | una coppia che sembrava essersi definitivamente allontanata fa retromarcia | “Ci stiamo riprovando”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 31 marzo 2024) Unadell’ultima edizione dicheessere arrivata al capolinea ha recentemente fatto dietrofront e si è data un’altra possibilità.parlando dellaformata da Alessia Bottiglia e Davide Rosati: I due protagonisti dell’ultima edizione del reality che mette alla prova i sentimenti hanno attraversato non pochi momenti difficili. Alessia e Davide infatti, hanno deciso di partecipare per riflettere sul loro amore, in crisi a causa del tradimento di lei. La donna infatti ha intrapreso una relazione di circa 1 anno e mezzo con un uomo più grande di lei. Davide, al momento del temuto falò di confronto, aveva deciso di prendersi una pausa di riflessione. Al ragazzo infatti non erano piaciuti alcuni comportamenti della fidanzata all’interno del ...