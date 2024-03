Temporali in arrivo per Pasquetta e allerta meteo | ecco dove

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 31 marzo 2024) Bologna, 31 marzo 2024 – La pioggia prevista per domani, nel giorno di, fa scattare l'arancione fra il Modenese e il Reggiano, che saranno, secondo la Protezione civile dell'Emilia-Romagna, le aree più colpite. Per domani, infatti, si attendono precipitazioni intense sulle aree Appenniniche, anche a carattere temporalesco e che potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei fiumi, con occupazione delle zone di espansione dei corsi d'acqua, in particolare, appunto, nel settore centrale della regione.anche per le frane e per il forte vento nelle aree montane di tutta la regione. Si prevede infatti una ventilazione sud-occidentale, di burrasca forte sulle aree del crinale appenninico (tra 80 e 90 km/h) e di burrasca moderata (tra 60 e 80 km/h) sulle altre aree dei rilievi, sulle zone ...