Temporali e trombe d’aria in Lombardia | quando finirà il maltempo e cosa ci aspetta per Pasquetta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 31 marzo 2024) Dopo il temporale che nella notte ha colpito la, provocando allagamenti e disagi, la pioggia continua imperterrita a cadere, in particolare su Milano dove il fiumi Seveso e Lambro – le cui esondazioni non sono infrequenti – sono tenuti sotto controllo. Dopo la trombache si è abbattuta sul Varesotto, nella mattina di Pasqua forti piogge e raffiche di vento hanno si sono registrate in buona parte del territorio regionale. Nelle ultime ore, i vigili del fuoco hanno effettuato più di 150 interventi, in gran parte per alberi e rami caduti e impalcature danneggiate oltre ad allagamenti, senza coinvolgimento di persone. Tra i più gravi: nel comune di Gavirate, in provincia di Varese, si è aperta una voragine sulla strada e tre persone sono state evacuate a titolo precauzionale, mentre in piazza Frattini a Milano, il vento e la pioggia hanno ...