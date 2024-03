Tabellone WTA Charleston | Pegula n 1 del seeding | Cocciaretto unica azzurra al via nel main draw

(Di domenica 31 marzo 2024) Archiviato il quarto 1000 della stagione con il sorprendente trionfo di Danielle Collins a Miami, da lunedì 1 a domenica 7 aprile si disputerà il WTA 500 di2024. Nella Carolina del Sud andrà in scena uno degli ultimi tornei di rilievo del circuito femminile prima del lungo tour de force in Europa sulla terra rossa indoor e all’aperto. Ala prima testa di serie è la statunitense Jessica, n.5 del ranking mondiale, ma spicca anche la presenza di altre due top10 WTA come la tunisina Ons Jabeur e la greca Maria Sakkari. L’rappresentante italiana nelrisponde al nome di Elisabetta, attualmente impegnata nel Challenger 125 di San Luis Potosì. La marchigiana scenderà in campo nella notte italiana tra sabato 30 e ...

