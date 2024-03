Tabellone WTA Bogotá 2024 | Sara Errani e Lucrezia Stefanini nell’altura colombiana

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 31 marzo 2024) Tra i tornei più particolari del circuito WTA c’è quello di, in Colombia. La ragione risiede nell’altezza sul livello del mare della capitale: si è infatti a quota 2600 metri, con tutte le inevitabili problematiche che si legano a come viaggia la palla e quant’altro. La beniamina di casa Fabiola Zuluaga qui trovò sempre parecchio buon gioco per assommare quattro vittorie, di cui tre consecutive tra il 2002 e il 2004; successi in casa Italia per Flavia Pennetta nel 2005, Roberta Vinci nel 2007 e Francesca Schiavone nel 2017. Il, stavolta, di azzurre al via ne presenta due., finora protagonista di un buon anno soprattutto in doppio, qui può sfruttare molto delle proprie caratteristiche. Si parte dall’ucraina Yuliia Starodubtseva, ex Old Dominion University ...