Supermercati aperti a Pasqua 2024 | l’elenco e come trovarli

Alcuni Supermercati , pur con aperture a singhiozzo, rimarranno aperti anche durante le festività di Pasqua e Pasquetta : quali sono e come informarsi (ilgiornale)

Come sempre accade durante le feste, non esiste una regola generale per le aperture di Supermercati e centri commerciali nei giorni festivi. Anche quest’anno ci sono Supermercati aperti il giorno di ... (quifinanza)