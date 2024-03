Superbonus | sindaco di Arquata | “Bene la retromarcia del governo Ricostruzione a rischio”

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 31 marzo 2024) Come un fulmine a ciel sereno, nella serata di martedì scorso (26 marzo) il ministro Giancarlo Giorgetti si è presentato alla riunione diconvocata da Giorgia Meloni con un testo definito in ogni dettaglio che illustrava come verranno eliminati lo sconto in fattura e la cessione dei crediti di imposta sui lavori già avviati (molti dei quali anche già conclusi) nell’ambito deledilizio. Il decreto formulato dal numero due della Lega assieme ai tecnici del suo dicastero non era atteso in Consiglio dei ministri, visto che le ultime modifiche in materia di ristrutturazioni abitative erano state inserite nella Legge di Bilancio vidimata appena tre mesi fa. Eppure, nonostante lo stupore di molti colleghi dell’esecutivo (soprattutto di quelli appartenenti a Forza Italia, che anche in queste ore si mantengono molto cauti sull’argomento), la ...