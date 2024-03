«Sud | calo demografico troppo veloce | così diventa un deserto»

(Di domenica 31 marzo 2024) Professor Blangiardo, c?è qualcosa che l?ha sorpresa nel rapporto Istat sulla demografia del 2023?«La riconquista della crescita zero. Non era scontata - risponde Gian...

Negli ultimi anni, le compagnie aeree low cost hanno rivestito un ruolo centrale nel mercato dei voli interni in Italia . Nel 2024, tuttavia, si registrerà un cambiamento significativo: ridurre ... (affaritaliani)

Circolazione depressionaria con associato un minimo di bassa pressione che si muove sul Mediterraneo centrale portando condizioni Meteo instabili o perturbate in Italia nel finale di febbraio. ... (gazzettadelsud)

Come si è arrivati al cambio dell’ora solare con quella legale, che avverrà nella notte tra il 30 e il 31 marzo, giorno in cui si festeggerà la Pasqua, si è arrivati anche all’ultima fase di ... (iodonna)

Meteo, Pasqua e Pasquetta con piogge e venti: ecco dove. In Sicilia si sfiorano i 30°C - Oggi (domenica di Pasqua) la perturbazione n.13 porterà piogge al Nord mentre il lunedì di Pasquetta agirà la n.14. Al Sud clima quasi estivo.meteo

IN ITALIA SI NASCE SEMPRE MENO, L’ABRUZZO SI SALVA (un po’) CON GLI IMMIGRATI - Prosegue il calo delle nascite in Italia. È quanto emerge dagli indicatori demografici dell'anno 2023 pubblicati dall'Istat. Secondo i dati provvisori, i nati residenti in Italia sono 379mila, con un ...certastampa

Popolazione stabile a Siena, nascite in calo: l’immigrazione evita il tracollo - Siena, 31 marzo 2024 – I numeri sono sostanzialmente stazionari, così come la realtà che da anni si riproduce con un andamento costante e ormai consolidato: il dato della popolazione in provincia di S ...lanazione