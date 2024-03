Strasburgo | proteste contro la società | «Vogliamo l’indipendenza»

Il caso Salis infiamma lo scontro politico. Elly Schlein ipotizza di candidarla a Strasburgo - Caso Salis, sale lo scontro politico: Elly Schlein vorrebbe arruolare la detenuta (a Budapest) e candidarla alle Europee ed il Pd esplode. Un putiferio. Nelle chat (incandescenti) dei parlamentari del ...blitzquotidiano

I trattori arrivano ai piedi del Big Ben. Londra nei guai. E a Bruxelles va in crisi la legge sulla Natura - Dopo Roma, Parigi e Strasburgo, la protesta degli agricoltori sfila per le strade del centro di Londra, fino a Westminster. Intanto, con la complicità dell’Italia (ma non solo) salta l’approvazione de ...corriere

Capitano Ultimo, Antoci e Sonia Alfano: alle Europee i partiti in Sicilia puntano sull’Antimafia - Per Sonia, parlano la sua storia, non solo a Strasburgo, dove ha ricoperto la carica di presidente delle commissioni antimafia e antiriciclaggio, il suo impegno civile contro tutte le mafie e la sua ...gazzettajonica