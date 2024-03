Straordinario Sinner | vince il Masters di Miami e diventa il numero 2 al mondo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 31 marzo 2024), 31 marzo 2024 – Jannikl’Atp1000 diil2 del. L’azzurro, 22 anni, in finale oggi batte il bulgaro Grigor Dimitrov per 6-3, 6-1., arrivano in Florida come terzo giocatore del ranking e seconda testa di serie, conquista il terzo titolo dell’anno – dopo Australian Open e Atp di Rotterdam – e il tredicesimo della carriera. Il trionfo di, il secondo un1000 dopo quello ottenuto nel 2023 a Toronto, permette all’altoatesino di superare lo spagnolo Carlos Alcaraz e dire il2 del ranking Atp, risultato mai raggiunto da un tennista italiano, alle spalle del serbo Novak Djokovic. (Fonte ...