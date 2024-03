Storia della bizzarra tradizione del gioco del formaggio che ruzzola

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 31 marzo 2024) Il Ruzzolone,delanche noto comeè un torneo che si tiene da sempre in occasionePasquetta, e che ha come protagoniste forme di pecorino stagionate. Attualmente ilcolha una diffusione nazionale che coinvolge Umbria, Marche, Toscana, Abruzzo, Lazio ed Emilia Romagna. Unache rappresenta un momento di divertimento e di socializzazione per la comunità, un modo per celebrare la Pasquetta in un clima di allegria e condivisione. Le varie tipologie dio Ruzzolone Lao Ruzzolone è uno sport tradizionale di antichissime origini praticato in molte regioni Italiane. Il Ruzzolone di Panicale in Umbria, per esempio, è un ...