Stellantis taglia 1560 posti con gli incentivi | che cosa sta succedendo

(Di domenica 31 marzo 2024) Trai tagli fatti da, lo stabilimento più colpito è Mirafiori. Sui 3.597 dipendenti in uscita dai siti italiani dell'ex Fca, 1.560 riguardano la storica fabbrica di Torino. Negli ultimi anni, a Mirafiori è diminuito in modo significativo il numero di auto prodotte, mentre i dipendenti che sono andati in pensione non sono stati sostituiti e diverse produzioni sono state spostate all'estero. Il ridimensionamento appartiene a una strategia chesta portando avanti da alcuni anni. Al momento, nel nostro Paese il gruppo impiega circa 43mila persone, delle quali 15mila nella zona di Torino. Dal 2021, quando Fca si è fusa con Psa dando vita a, la forza lavoro è scesa di 12mila unità. E il trend potrebbe proseguire. In base all'accordo siglato con i sindacati (a eccezione della Fiom) il 22 marzo scorso, sono ...