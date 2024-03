Stefano Bonaga | gli oggetti che fanno paura

(Di domenica 31 marzo 2024) È una piccola fenomenologia della quotidianità più disturbante quella creata da filosofonella sua ultima opera, ’Storia di un cosofobo’, un libro di sole 12 pagine appena pubblicato che racconta di cosa siamo capaci nel nostro rapporto con le ‘cose’, delle quali abbiamo un disperato bisogno, ma delle quali vorremmo l’estinzione., GIovanni, il protagonista della sua breve, recente avventura editoriale, proprio non riesce a trovare un sano equilibrio con le ‘cose’. Voi due vi assomigliate? "Anche se non è una storia autobiografica, l’ispirazione arriva dalla mia maniera di relazionarmi ogni giorno gliche mi circondano, anche quelli più banali. E, se pure non arrivo alle estremizzazioni del racconto, che è opera di fantasia, le difficoltà ci sono, le ammetto. E provo a affrontarle come ...

