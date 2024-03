Sprangata in faccia a un clochard | 16enne indagato per tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024) Sarzana (La Spezia), 31 marzo 2024 – Gravissimo episodio la scorsa notte a Sarzana, nelle vicinanze della stazione. Un ragazzo di 16 anni ha colpito con una spranga un senzatetto, adesso il giovane èper. Cosa sia successo è ancora un mistero; i carabinieri di Sarzana stanno indagando sul fatto per ricostruire l’accaduto. Il giovane, assistito dalle avvocate Giuliana Feliciani e Valentina Antonini, ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee e ha raccontato di un alterco. Ilha raccontato di essersi spaventato, pensando che ilvolesse estrarre un coltello dalla tasca e lo ha colpito in pieno volto con una spranga in ferro raccolta poco prima.