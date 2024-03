Sport in tv oggi domenica 31 marzo | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di domenica 31 marzo 2024) Sarà una Pasqua ricca die ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in31: inil tennis con la finale di Jannik Sinner a Miami, gliinvernali con i Mondiali di curling, il volley con le semifinali di SuperLega, il volley femminile con i quarti di finale di Serie A1, il rugby femminile con Irlanda-Italia del Sei Nazioni, il ciclismo con il Giro delle Fiandre, e molto altro. Il numero 2 del mondo è l’obiettivo di Jannik Sinner, seconda testa di serie dei Miami Open 2024 di tennis, nella finale del tabellone di singolare maschile, prevista non prima delle ore 21.00, contro il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 11 del seeding. L’incontro sarà preceduto dalla finale di doppio femminile che vedrà opposte le statunitensi Sofia ...

Lance Armstrong, la più grande truffa nella storia dello Sport - La sua storia ha commosso e incoraggiato milioni di persone nel mondo: da sopravvissuto al cancro a superatleta in grado di dominare 7 Tour de France. Ma il ciclista texano aveva ingannato tutti ...ilpiacenza