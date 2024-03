Spettacolo in lutto | la giovanissima star è morta così | tragico schianto

(Di domenica 31 marzo 2024) Il mondo delloè inper la prematura scomparsa di Chance Perdomo, talentuoso attore noto al grande pubblico per il suo ruolo di Ambrose Spellman nella acclamata serie horror di Netflix Le terrificanti avventure di Sabrina, e per la sua partecipazione alla serie di successo Gen V di Prime Video, dove ha interpretato il supereroe Andre Anderson. Perdomo aveva solo 27 anni. La tragica notizia è stata resa nota venerdì 29 marzo, quando l’agente dell’attore, Larissa Saenz, ha annunciato che Perdomo è morto in un incidente di moto, precisando che nessun altro è stato coinvolto nell’incidente. I dettagli esatti del luogo dell’incidente non sono stati forniti. “Il suo insaziabile appetito per la vita era percepito da tutti coloro che lo conoscevano e il suo calore continuerà a vivere in coloro che amava di più”, ha dichiarato Saenz, ...

