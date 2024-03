Da piazza Martiri, quella su cui si affaccia il municipio di Mortara, potrebbe sparire la fontana del Settecento che da almeno 35 anni è stata collocata in quella posizione. potrebbe essere l’esito ... (ilgiorno)

Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati sparati in via Torricelli, a Pianura ; sarebbe una intimidazione tra gruppi camorristici contrapposti nel quartiere di Napoli Ovest.Continua a leggere (fanpage)

Due ragazzi di 16 e 17 anni sono stati arrestati dalla Polizia a Napoli per il ferimento a colpi d'arma da fuoco di un 16enne avvenuto la sera del 27 dicembre scorso in piazza Carlo III L'articolo ... (teleclubitalia)

Spari in piazza nel barese, grave un 22enne. Fermati una donna e un 16enne - Sabato sera di terrore a Sannicandro di Bari, dove alle 20.30 si è verificata una sparatoria. Un 22enne è stato colpito al torace e due persone sono state fermate ...ilgiornale

Sparatoria a Bari, 22enne ferito gravemente: i colpi partiti da un’auto in corsa, due fermi - Un ragazzo di 22 è stato raggiunto al torace da due colpi di pistola esplosi in piazza a Bari da un'auto in corsa: fermati un 36enne e un 16enne, indagini ...fanpage

Bari, colpi d'arma da fuoco in piazza: grave 22enne. Fermati una donna e un 16enne - Il giovane colpito al torace a Sannicandro. I due fermati sono indiziati di tentato omicidio e detenzione e porto abusivo di arma da sparo ...adnkronos