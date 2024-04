Sottomarino italiano | ecco le tre Balene Blu per la Marina Militare | deriva dall' israeliano Blue Whale

(Di domenica 31 marzo 2024) Per tutti sono leBlu, perchéno. Il nome tecnico in realtà è più complesso: UUV (Unmanned Underwater Vehicles) con...

Presentato oggi il primo tunnel sottomarino italiano che collegherà Genova Ovest a Genova Est. Per la città 5mila nuovi posti di lavoro e il risparmio di più di un milione di ore di viaggio ogni ...

Dynamic Manta 2024. La NATO si prepara alla guerra ai sottomarini nei mari del sud Italia - Il Mediterraneo centrale; una vasta area dello Ionio di fronte le coste orientali della Calabria e della Sicilia; il basso Tirreno tra la Sicilia occidentale e la Sardegna sud-orientale. E' in (...)

Mappatura dei mari italiani e della costa: il nuovo progetto ISPRA - Grazie a un nuovo progetto ISPRA sarà possibile effettuare una mappatura dei mari italiani e della costa ancora più precisa