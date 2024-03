Sorride il coach | anche per la prova Martino | Bravi | era ciò che volevo vedere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) "Sono molto soddisfatto per la nostra vittoria e faccio i complimenti ai ragazzi per la prestazione messa in campo contro Cremona".Antimofesteggia così con i suoi ragazzi una buona Pasqua, con 40 minuti volitivi "in cui abbiamo avuto sempre un buon atteggiamento. Era la risposta che mi aspettavo dalla squadra dopo la trasferta di Casale Monferrato, in cui non eravamo stati concentrati come invece siamo soliti essere". L’Unieuro Arena, nel prepartita, aveva celebrato la conquista della Coppa Italia da parte della Pallacanestro 2.015 con l’ingresso sul parquet della squadra (e della rivale Juvi) accompagnata dalle formazioni giovanili del territorio: Ca’ Ossi, Aics, Gaetano Scirea, Bellaria e Brisighella. Dopo l’inno nazionale, invece, la cerimonia vera e propria con due ragazzi delle giovanili che hanno fatto un giro di campo con il ...