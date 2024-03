Sorpresa Bnkr44 | appena sufficiente Rhove E che gran noia Il Volo – Le recensioni delle nuove uscite musicali della settimana

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 31 marzo 2024) Ilcon il primo album di inediti tenta una svolta pop che riesce solo in parte: in pratica ora anno ugualmente ma facendo pop, quindi non cambiaché. Confuso il primo album di, apprezzabile l’intento ma il risultato sfiorala sufficienza. Molto più interessanti e autentici gli album di Artù e dei piazzabologna. Sezione singoli: Gigi D’Alessio torna ad accarezzare le sue origini neomelodiche, la coppia Tozzi/Sangiorgi rispolvera benissimo Donna amante mia, sempre ottimo il lavoro di Margherita Vicario, stupendi i singoli dei Fuera, di chiamamifaro, di Giuse The Lizia e di Mostro in feat. con Shari. Oltre il male, proprio inspiegabile, Rondodasosa, mentre Bianca Atzei per uscire dal suo anonimato stilistico prova la ricetta Annalisa. Chicca...