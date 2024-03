Sono un padre elicottero ma ora dico basta o almeno ci provo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Per ragioni di lavoro mi capita spesso di assistere a convegni che, forse anche per la particolare materia che costituisce il nucleo del mio lavoro, la comunicazione,sovente un concentrato di aria fritta, ogni tanto condita con qualche goccia di inutilità, due pizzichi di fuffa e una spolverata di noia mortale. Era con questa idea che qualche settimana fa miapprocciato all’ennesimo incontro che avrebbe avuto come argomento la capacità di motivare i propri collaboratori e di comunicare con loro in maniera efficace. Mentre stavo seduto nella sala principale dell’hotel romano in cui si svolgeva il convegno, tamburellando sul tavolo nella maniera più silenziosa che mi era possibile e con la speranza che quelle chiacchiere finissero quanto prima, fui catturato dalle parole di un giovanissimo psicologo che era appena salito sul palco. In maniera ...