Sono tornati i predoni dei Rolex A Cattolica colpo da 40mila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 31 marzo 2024) La Riviera romagnola è la loro riserva di caccia. Le ‘prede’ hanno quadranti dorati e posvalere decine se non centinaia di migliaia di, Patek Philippe, Audemars Piguet.le batterie di rapinatori specializzati nello ‘strappo’ di orologi di lusso, che come ogni anno, con la bella stagione, tornano ad imperversare nelle località turistiche più blasonate: Rimini, Riccione, Milano Marittima. Carabinieri e polizia hanno ingaggiato con le bande - spesso in trasferta da altre regioni, come la Campania - una lotta senza quartiere. Denunce, arresti, perquisizioni negli ultimi anni non si contano più. Eppure ogni tanto qualche sventurato finisce nella loro rete. Dietro ognic’è un’organizzazione quasi maniacale. I malviventi stazionano ai tavolini dei bar o si mescolano ai turisti. ...