Sondaggi | due su 3 teme un’escalation della guerra con il coinvolgimento dell’Europa L’85% è contro l’invio di militari in Ucraina

(Di domenica 31 marzo 2024) Truppe europee che mettano gli “scarponi sul terreno” e partecipino attivamente alladell’l’invasioneRussia? L’uscita del presidente francese Emmanuel Macron è stata frenata dagli altri leader europei, in testa il cancelliere Olaf Scholz. E l’Italia si è affrettata a spazzare via questa ipotesi sia per boccapresidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro degli Esteri Antonio Tajani. Ancora più decisi sembra l’opinione pubblica italiana. Secondo uno Demopolis “l’opzione Macron” è respinta dall’85 per cento degli intervistati, “convinti che una scelta di questo tipo porterebbe ad una terzamondiale” spiega in una nota l’istituto diretto da Pietro Vento. La contrarietà risulta trasversale in tutti gli schieramenti ...