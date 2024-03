Sommer recuperato per Inter-Empoli Inzaghi rischia – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 31 marzo 2024) L'giocherà nel giorno di Pasquetta contro l'alle ore 20.45. Simonesorride, perché secondo Sky Sport haYann, che inizierà dal primo minuto. PROBABILE – Nonostante la distorsione alla caviglia Yannè riuscito a recuperare in tempi record. Il portiere sarà disponibile per la gara di domani sera contro l', dovrebbe perciò giocare dal primo minuto. Nessuna preoccupazione, c'è convinzione intorno alle condizioni dell'estremo difensore che si è allenato negli ultimi giorni con i compagni. Rimarrà fuori Emil Audero, che sembrava l'indiziato numero uno per iniziare. Il test per il futuro per l'ex Sampdoria viene ulteriormente rinviato, il rinnovo resta improbabile.