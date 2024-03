SOCIAL – Milan | Rafael Leao polemico | all’Inter niente giallo…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 31 marzo 2024) L’attaccante delsuiha lanciato una polemica sull’arbitraggio della sfida contro la Fiorentina:giallo La legge è uguale per tutti. O almeno, così dovrebbe essere. Molto spesso infatti le decisioni degli arbitri lasciano a desiderare, con alcune decisioni che sembrano avvantaggiare una squadra invece che un’altra. Al termine della partita contro la Fiorentina l’attaccante delha fatto partire una polemica sui. Il fuoriclasse portoghese su X ha infatti risposto a un video di un tifoso in cui si possono vedere due azioni molto simili. Da una parte Tomori che spazza via il pallone a fine partita, dall’altra Barella che fa esattamente lo stesso gesto. Il risultato però è ...