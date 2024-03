Siviglia FC | cattiva educazione

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 31 marzo 2024) 2024-03-31 10:35:40 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: A questo punto del film è meglio Non facciamoci sorpresi perché una minoranza di idioti vuole rovinare le cose che ci piacciono nella vita.. O almeno quelli di cui possiamo goderci a volte. Parliamo di calcio, ma ci sono tanti altri ambiti in cui Laè penetrata nelle viscere. Senza anestesia. E senza che nessuno voglia metterlo (e nemmeno adesso) ) rimedio. Il rumore nasconde sempre altre miserie o oltraggi. Unache non si limita agli stadi di calcio. Vorrei che fosse proprio lì. Dai nostri politici, alle scuole; dalla strada (il Buongiorno è già quotato in Borsa) all’evento più elitario che vogliono ricordare; dalle ...