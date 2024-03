Sit-in in piazza dei sindacati dei supermarket

(Di domenica 31 marzo 2024) Rivendicazioni e tanta rabbia contro le scelte prese da Federdistribuzione. Un gruppo di manifestanti ieri mattina, durante lo sciopero del personale dipendente dalle imprese che applicano il contratto nazionale della Distribuzione Organizzata, proclamato da Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs, ha dato vita a un presidio inMatteotti per puntare l’attenzione sulla condizione lavorativa. "Aderisco allo sciopero in modo convinto, contro il mancato rinnovo del nostro contratto collettivo nazionale del lavoro, che Federdistribuzione ha cercato di sabotare in ogni modo – ha dichiarato Iuri Neri, dipendente del punto vendita Lidl di Poggibonsi -. Sono qui per avere un contratto collettivo che sia giusto e che rispetti la mia dignità di lavoratore. Tre giorni fa è stato rinnovato il contratto collettivo con Confcommercio, ieri con la distribuzione cooperativa; solo ...

