Sinner trionfa a Miami ed è il nuovo numero 2 al mondo! Jannik paradisiaco | ha dominato Dimitrov

(Di domenica 31 marzo 2024)ha vinto anche ilOpen. Perè il terzo titolo del 2024, il tredicesimo della carriera.ha battuto in finale in due set il bulgarocon il punteggio di 6-3 6-1.

Los Angeles, 17 marzo 2024 – Jannik Sinner sconfitto in semifinale nel Masters 1000 di Indian Wells dallo spagnolo Carlos Alcaraz , che vince 1-6, 6-3, 6-2 in 2h05? e frena la corsa dell’azzurro. ... (ilfaroonline)

Quando gioca Sinner dopo il Miami Open 2024, prossimo torneo e incontro: si va sulla terra rossa - La tabella di marcia di Sinner verso i Giochi Olimpici di Parigi è serratissima: dopo la finale a Miami tornerà subito in campo per affrontare un nuovo ...fanpage

Challenger Napoli, Nardi trionfa in finale: Herbert sconfitto in tre set - Challenger Napoli, Nardi trionfa in finale: Herbert sconfitto in tre set. – Non solo il Masters 100 a Miami, con Jannik Sinner in finale. L’Italia del tennis continua a raccogliere soddisfazioni anche ...tag24