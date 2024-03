Sinner | quanto guadagna per la vittoria a Miami? Tutti i prize money dal primo turno alla finale

Jannik Sinner non conosce più limiti. Spazza via Dimitrov e si prende Miami, ora c’è Djokovic nel mirino - Un’ora e dodici minuti per spazzare via Grigor Dimitrov, che insieme a lui era l’altro giocatore simbolo di questo primo quarto del 2024. Tre mesi per prendersi il primo Slam della carriera, per impor ...sportface

Il primo pensiero di Sinner dopo la vittoria a Miami è chiedere scusa: Dimitrov resta di sasso - Jannik Sinner, dopo aver sconfitto nella finale del Miami Open Grigor Dimitrov, stringendo la mano all'avversario ha detto una frase che ha colpito e stupito ...fanpage

DIRETTA/ Sinner Dimitrov (risultato 1-2): parte bene il bulgaro (finale Miami Open 2024, oggi 31 marzo) - DIRETTA/ Sinner O'Connell (risultato finale 6-4; 6-3): Jannik ai quarti! (Miami Open 2024, 26 marzo) L’ultimo atto del torneo Atp Masters 1000 nella principale città della Florida è una finale a ...ilsussidiario