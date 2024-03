Sinner quando diventerà numero 1? Ecco perché il sorpasso a Djokovic può concretizzarsi al Roland Garros dopo la vittoria al Miami Open

In una finale che promette scintille, Jannik Sinner è pronto a entrare nella storia del tennis italiano affrontando il bulgaro Grigor Dimitrov. Questo match non è soltanto una questione di titolo ma ... (thesocialpost)

La tabella di marcia di Sinner verso i Giochi Olimpici di Parigi è serratissima: dopo la finale a Miami tornerà subito in campo per affrontare un nuovo torneo .Continua a leggere (fanpage)

DIRETTA/ Sinner Dimitrov (risultato 1-2): parte bene il bulgaro (finale Miami Open 2024, oggi 31 marzo) - DIRETTA/ Sinner O'Connell (risultato finale 6-4; 6-3): Jannik ai quarti! (Miami Open 2024, 26 marzo) L’ultimo atto del torneo Atp Masters 1000 nella principale città della Florida è una finale a ...ilsussidiario

Binaghi a SuperTennis: "Sinner il mattatore del tennis italiano" - "Abbiamo un mattatore che si chiama Jannik Sinner. Sta battendo tutti i record ... come Jannik ha già saputo fare in periodi non sospetti, come quando saltò le Olimpiadi a Tokyo o il girone di Davis a ...sport.tiscali

Sinner implacabile, annienta Dimitrov e vince ATP Miami. È il nuovo numero 2 al mondo - CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:08 Abbiamo ancora dinanzi agli occhi la straordinaria semifinale vinta da Sinner. L’azzurro ha travolto Medvedev, ma tra poco avrà a che fare con un avversario ...informazione