Sinner numero 2 al mondo | da Panatta a Berrettini | la classifica Atp aggiornata dei migliori dieci italiani di sempre

Jannik Sinner ha sconfitto Grigor Dimitrov nella finale del Master 1000 di Miami. La gara valeva tanto per l'altoatesino: la prima vittoria in un torneo di questo calibro,... (ilmessaggero)

Sinner: "Orgoglioso di come ho gestito la finale" - Con il prosieguo del torneo mi sono sentito sempre meglio. Oggi ho giocatoo bene, sono orgoglioso di come ho gestito le situazioni in finale" ha detto Jannik Sinner a caldo dopo la vittoria su Grigor ...sport.tiscali

Sinner numero 2 del mondo: il club dei 42 - CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:08 Abbiamo ancora dinanzi agli occhi la straordinaria semifinale vinta da Sinner. L’azzurro ha travolto Medvedev, ma tra poco avrà a che fare con un avversario ...informazione

Sinner felice dopo il trionfo a Miami: “Ecco cosa ha fatto la differenza” - Il campione azzurro: "Adesso c'è la terra rossa, ed è totalmente diverso. Ma anche lì, vediamo come gestisco le cose, e vediamo come va. Buona Pasqua a tutti gli italiani” ...tuttosport