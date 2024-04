Sinner numero 2 al mondo | da Panatta a Berrettini | la classifica Atp aggiornata dei migliori dieci italiani di sempre

(Di domenica 31 marzo 2024) Jannikha sconfitto Grigor Dimitrov nella finale del Master 1000 di Miami. La gara valeva tanto per l'altoatesino: la prima vittoria in un torneo di questo calibro,...

Due set per due prime volte che fanno la storia. È stata la Pasqua di Jannik Sinner , primo italiano a vincere due Masters 1000 da quando esiste questa categoria di tornei, e primo di sempre, in ... (iltempo)

Sinner quando diventerà numero 1 Ecco perché il sorpasso a Djokovic può avvenire al Roland Garros (dopo la vittoria a Miami) - A un passo dall'Olimpo. Grazie alla vittoria di Miami su Dimitrov (6-3, 6-1), Jannik Sinner ha conquistato la seconda posizione del ranking mondiale completando quel sorpasso su Alcaraz che ...ilmattino

Jannik Sinner e il numero 2 del mondo: "Mentirei se vi dicessi che me lo aspettavo" - L'altoatesino parla in conferenza stampa del trionfo conquistato a Miami e di come, a inizio stagione, non si aspettasse di bruciare così tanto le tappe ...tennisworlditalia

Jannik Sinner: quando potrà diventare numero uno al mondo - "Abbiamo un mattatore che si chiama Jannik Sinner. Sta battendo tutti i record, che non avevamo nemmeno sognato perché non pensavamo che sarebbe potuto succedere. Ma sta accadendo, e con una fretta ch ...informazione