Sinner | i 5 segreti che lo hanno portato al n 2 del mondo | tabù caduti | servizio | testa

(Di domenica 31 marzo 2024) E anche l’ultimo nodo è stato risolto. La vittoria nel Masters 1000 di Miami per Jannikrappresentata l’ultimo conto in sospeso che gli restava da sciogliere. Un groviglio creato da quelle due finali perse nel 2021 e 2023, rispettivamente contro Hubert Hurkacz e Daniil Medvedev. Questo trionfo contro Grigor Dimitrov certifica il dominio dell’azzurro in questa prima parte di stagione e non porta in dote soltanto il secondo Masters 1000 della carriera dopo quello di Toronto nel 2023, ma anche qualcosa di più prestigioso: il numero 2 del. Adesso, con soli 1000 punti di distanza, l’assalto alla vetta della classifica di Novak Djokovic è ufficialmente cominciato. La posizione numero 2 delraggiunta con questa vittoria si porta dietro tantissimi significati, l’ultimo step di un percorso cominciato da una delusione e da ...

