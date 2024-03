Sinner gioca per la vetta del mondo | quando è dove vedere la partita

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 31 marzo 2024) In una finale che promette scintille, Jannikè pronto a entrare nella storia del tennis italiano affrontando il bulgaro Grigor Dimitrov. Questo match non è soltanto una questione di titolo ma anche un cruciale snodo per le classifiche mondiali. La sfida, che avrà luogo a Miami, non è solamente per il trofeo: l’altoatesino potrebbe diventare il vice Djokovic, scalando fino alla posizione numero due del ranking Atp, un traguardo mai raggiunto da un italiano nella storia di questo sport. Con 8.710 punti in palio,potrebbe superare Carlos Alcaraz, fermo a 8.645 punti, grazie alla vittoria. Ciò gli permetterebbe di diventare il primo italiano a occupare una posizione così alta nella classifica mondiale. Alcaraz, fermato nei quarti da Dimitrov, ha visto sfumare preziosi punti, mentreha l’occasione di approfittare di ...