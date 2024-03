Sinner già primo in classifica | quanto ha guadagnato in pochi mesi | cifra record

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) La finale del Masters 1000 di Miami è solo un altro tassello della carriera di successo che Janniksi sta costruendo match dopo match. L'eventuale vittoria di questa sera potrebbe condurlo al secondo posto dellamondiale, dove nessun italiano è mai stato, superando così lo spagnolo Carlos Alcaraz e rincorrendo ilposto di Nole Djokovic. In attesa di ciò, però, l'altoatesino – come scrive il Corriere della Sera - è giàin un'altra: il prize money ranking. Si tratta delladei montepremi che tiene in considerazione i guadagni dei tennisti in base ai risultati riportati nei tornei. Con la finale del Masters 1000 di Miami, unita al trionfo all'Australian Open, al successo all'Atp di Rotterdam e alla semifinale di Indian Wells, ...