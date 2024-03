Sinner-Dimitrov oggi in tv | orario Finale ATP Miami 2024 | programma | dove vederla | streaming

(Di domenica 31 marzo 2024) Trovare il numero 2 del mondo nell’uovo di Pasqua: è questo l’obiettivo di Jannik, seconda testa di serie deiOpendi tennis. L’azzurro giocherà ladel tabellone di singolare maschile, domenica 31 marzo, nel secondo match dalle ore 18.30, non prima delle ore 21.00, contro il bulgaro Grigor, numero 11 del seeding. L’incontro si giocherà sullo Stadium e sarà preceduto dalladi doppio femminile che vedrà opposte le statunitensi Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands alla canadese Gabriela Dabrowski ed alla neozelandese Erin Routliffe. Quello odierno sarà il quarto confronto tra i due:al momento è in vantaggio per 2-1 nei tre precedenti contro. La diretta tv della ...

