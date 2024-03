Sinner-Dimitrov | la finale di Miami in diretta Se Jannik vince oggi è numero 2 Atp

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024), 31 marzo 2024 –in campo contro Grigorper scrivere una nuova pagina di storia del tennis italiano. Ladell’Atp di2024 non mette in palio solo un montepremi stellare, ma anche mille punti del ranking Atp. Se il 23enne di Sesto Pusteriassediventerebbe il2 del mondo, dietro solo a Novak Djokovic. Una vetta mai raggiunta da nessun azzurro in questo sport. Se vuoi iscriverti al canale Whatsapp di Qn clicca quiGARDENS, FLORIDA - MARCH 29:of Italy hits a shot against Daniil Medvedev during the Men's semifinal on Day 14 of theOpen at Hard Rock Stadium on March 29, 2024 in ...