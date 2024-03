Sinner da sogno! Trionfa a Miami ed è il numero 2 al mondo | prima volta per un italiano

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 31 marzo 2024) AGI - Un'ora e 9 minuti di gioco per demolire Daniil Medveved in semifinale, un'ora e 14' per battere in finale il bulgaro Grigor Dimitrov 6-3- 6-1 e conquistare al terzo tentativo il primo Masters 1000 di, la 22esima vittoria su 23 partite nel 2024 e, soprattutto, raggiungere il secondo posto nella classifica mondiale, risultato mai ottenuto nella storia del tennis da un: Jannikconferma il suo momento magico In avvio di matchparte un po' contratto e sembra subire i colpi migliori di Dimitrov, che si fa largo con alcuni ace e con il rovescio a una mano. La s, però, arriva sul 2-2 quando l'azzurro gli strappa il servizio e passa in vantaggio. Sul 4-2 per l'altoatesino che comincia a prendere fiducia e sicurezza, il bulgaro sventa la palla del 5-2 e si porta sul ...