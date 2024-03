(Adnkronos) – Sarà Grigor Dimitrov a sfidare Jannik Sinner nella finale dell’Atp Masters 1000 di Miami domani , domenica 31 marzo. Il bulgaro, testa di serie numero 11, in semi finale ha sconfitto ... (seriea24)

Ci siamo. Non prima delle 21.00 italiane Jannik Sinner si presenterà sul campo dell’Hard Rock Stadium di Miami e affronterà Grigor Dimitrov nell’atto conclusivo del Masters1000 della Florida. Per ... (oasport)

La ricetta di Darren Cahill . Il conto alla rovescia per la Finale del Masters1000 di Miami prosegue e non prima delle 21.00 italiane Jannik Sinner affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov. Una partita ... (oasport)

Sinner contro Dimitrov, oggi finale Atp Miami: orario, dove vederla - (Adnkronos) - Si gioca stasera la finale dell'Atp Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov. L'azzurro 22enne, testa di serie numero 2 e terzo giocatore del mondo sfiderà il bulgaro cl ...reggiotv

Darren Cahill presenta la Finale di Miami: “Sinner dovrà essere versatile contro Dimitrov” - La ricetta di Darren Cahill. Il conto alla rovescia per la Finale del Masters1000 di Miami prosegue e non prima delle 21.00 italiane Jannik Sinner affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov. Una partita co ...oasport

ATP Miami, Jannik Sinner vuole il sigillo al terzo tentativo: sfida complicata contro Dimitrov “God-Mode” - Ci siamo. Non prima delle 21.00 italiane Jannik Sinner si presenterà sul campo dell'Hard Rock Stadium di Miami e affronterà Grigor Dimitrov nell'atto conclusivo del Masters1000 della Florida. Per Jann ...oasport