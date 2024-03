Sinner contro Dimitrov | oggi finale Atp Miami | orario | dove vederla

(Di domenica 31 marzo 2024) (Adnkronos) – Si gioca stasera ladell’Atp Masters 1000 ditra Jannike Grigor. L’azzurro 22enne, testa di serie numero 2 e terzo giocatore del mondo sfiderà il bulgaro classe 1991 che è a caccia del decimo titolo, il secondo quest’anno dopo quello vinto a Brisbane. Conha ottenuto una vittoria in tre confronti diretti. Il bulgaro si è imposto nel 2020 sulla terra battuta di Roma. Poi ha perso lo scorso anno in due occasioni: prima proprio sul cemento di, poi sul sintetico indoor di Pechino. Jannikha travolto in semiDaniil Medvedev per 6-1, 6-2 in 1h10?. L’azzurro – che diventerà numero 2 al mondo in caso di titolo a– ha dominato il russo, ...

