Sinner contro Dimitrov, oggi finale Atp Miami: orario, dove vederla - (Adnkronos) - Si gioca stasera la finale dell'Atp Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov. L'azzurro 22enne, testa di serie numero 2 e terzo giocatore del mondo sfiderà il bulgaro cl ...reggiotv

Darren Cahill presenta la Finale di Miami: “Sinner dovrà essere versatile contro Dimitrov” - La ricetta di Darren Cahill. Il conto alla rovescia per la Finale del Masters1000 di Miami prosegue e non prima delle 21.00 italiane Jannik Sinner affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov. Una partita co ...oasport

ATP Miami, Jannik Sinner vuole il sigillo al terzo tentativo: sfida complicata contro Dimitrov “God-Mode” - Ci siamo. Non prima delle 21.00 italiane Jannik Sinner si presenterà sul campo dell'Hard Rock Stadium di Miami e affronterà Grigor Dimitrov nell'atto conclusivo del Masters1000 della Florida. Per Jann ...oasport